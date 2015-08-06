Карол Месарош
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
25 июля 1993 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
Слован
3 : 3
Краснодар
55'
55'
55'
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Слован
3
Краснодар
3
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Краснодар
2 : 0
Слован
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Краснодар
2
Слован
0
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд