Михал Сипляк
№25
Защитник
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Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
2 февр. 1996 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Слован
1 : 3
Янг Бойз
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
1
Янг Бойз
3
был в запасе