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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Бранислав Ниняй
№25
Защитник
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Команда
Локерен
Гражданство
Словакия
Дата рождения
17 мая 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Словакия
2 : 3
Израиль
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Словакия
2
Израиль
3
был в запасе
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Шотландия
1 : 0
Словакия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Шотландия
1
Словакия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Словакия
1 : 3
Чехия
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Словакия
1
Чехия
3
был в запасе