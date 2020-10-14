Бранислав Ниняй
№25
Защитник
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Команда
Локерен
Гражданство
Словакия
Дата рождения
17 мая 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Словакия
2 : 3
Израиль
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Словакия
2
Израиль
3
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Шотландия
1 : 0
Словакия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Шотландия
1
Словакия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Словакия
1 : 3
Чехия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Словакия
1
Чехия
3
был в запасе