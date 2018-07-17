Мартин Полачек
№22
Вратарь
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Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
2 апр. 1990 (31) год
Рост
198
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
Левски
3 : 2
Вадуц
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
3
Вадуц
2
был в запасе