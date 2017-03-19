Джефф Луи
№14
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Гаити
Дата рождения
8 авг. 1992 (28) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Кан
0 : 3
Монако
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
0
Монако
3
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
10.03.2017 10 марта 2017 пт 21:00
Ницца
2 : 2
Кан
10.03.2017 10 марта 2017 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2
Кан
2
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
Кан
2 : 3
Анжер
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2
Анжер
3
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Кан
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
0
Кан
1
был в запасе
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
был в запасе
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Кан
0 : 1
Лилль
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Лилль
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
2 : 0
Кан
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 21:00
Кан
0 : 4
Бордо
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0
Бордо
4
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Генгам
0 : 1
Кан
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 23 тур
Генгам
0
Кан
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 23 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 22 тур