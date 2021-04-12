Венделл (Венделл Насименто)
№18
Защитник
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Команда
Байер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 июля 1993 (27) лет
Рост
176
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
Хоффенхайм
-:-
Байер
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
-
Байер
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:30
Герта
3 : 0
Байер
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Герта
3
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:30
Байер
1 : 2
Арминия
90'
90'
90'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1
Арминия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Боруссия
0 : 1
Байер
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
0
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Байер
1 : 2
Фрайбург
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
Байер
2 : 2
Майнц
13'
13'
13'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2
Майнц
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Байер
5 : 2
Штутгарт
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5
Штутгарт
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Байер
0 : 1
Вольфсбург
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0
Вольфсбург
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Байер
2 : 1
Боруссия
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
минуты: 1' - 60'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 60' / Германия. Бундеслига, 17 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:30
Унион
1 : 0
Байер
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
1
Байер
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Байер
1 : 1
Вердер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Вердер
1
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Байер
1 : 2
Бавария
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1
Бавария
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Кельн
0 : 4
Байер
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0
Байер
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
Байер
4 : 1
Хоффенхайм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
4
Хоффенхайм
1
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:30
Байер
0 : 0
Герта
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0
Герта
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Арминия
1 : 2
Байер
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Арминия
1
Байер
2
был в запасе