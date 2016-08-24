Роберт Вылчану
№16
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
29 марта 1997 (24) года
Рост
166
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 21:45
Манчестер Сити
1 : 0
Стяуа
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Манчестер Сити
1
Стяуа
0
был в запасе