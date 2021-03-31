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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Алин Тошка
№21
Защитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Румыния
Дата рождения
14 марта 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы групповой этап
италия. серия а
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Армения
3 : 2
Румыния
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Армения
3
Румыния
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Румыния
0 : 1
Германия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Румыния
0
Германия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Румыния
3 : 2
Северная Македония
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3
Северная Македония
2
был в запасе