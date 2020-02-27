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Материалы
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Материалы
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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Исаак Телин
№10
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
15 сент. 1992 (28) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
47'
62'
47'
62'
47'
62'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
47'
62'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вольфсбург
2
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала