Амин Назари
№22
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
26 апр. 1993 (27) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Ювентус
2 : 0
Мальме
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Ювентус
2
Мальме
0
был в запасе