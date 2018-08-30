Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Турция
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Павел Цибицки
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 янв. 1994 (27) лет
Рост
182
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
2 : 1
Зенит
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Мольде
2
Зенит
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
Зенит
3 : 1
Мольде
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Зенит
3
Мольде
1
был в запасе