Магнус Эрикссон
№10
Полузащитник
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Команда
Брондбю
Гражданство
Швеция
Дата рождения
8 апр. 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
25'
25'
25'
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
4
Мальме
2
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Мальме
0 : 2
Ювентус
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Мальме
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Мальме
0 : 2
Атлетико
90'
90'
90'
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Мальме
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Атлетико
5 : 0
Мальме
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Атлетико
5
Мальме
0
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Ювентус
2 : 0
Мальме
22'
22'
22'
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Ювентус
2
Мальме
0
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур