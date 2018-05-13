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Олимпиада
Па Конате
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
25 апр. 1994 (26) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Торино
2 : 1
СПАЛ
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2
СПАЛ
1
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
СПАЛ
2 : 0
Беневенто
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2
Беневенто
0
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
СПАЛ
3
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
СПАЛ
0 : 0
Кьево
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
13:30
Фиорентина
0 : 0
СПАЛ
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
0
СПАЛ
0
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
СПАЛ
1 : 1
Аталанта
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
СПАЛ
1
Аталанта
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2
СПАЛ
3
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:00
СПАЛ
0 : 4
Милан
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
0
Милан
4
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
Кьево
2 : 1
СПАЛ
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2
СПАЛ
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Фиорентина
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
СПАЛ
1
Фиорентина
1
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:00
Аталанта
1 : 1
СПАЛ
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1
СПАЛ
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
СПАЛ
1 : 0
Дженоа
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
СПАЛ
1
Дженоа
0
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Ювентус
4 : 1
СПАЛ
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4
СПАЛ
1
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
0 : 1
Сассуоло
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0
Сассуоло
1
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
СПАЛ
1 : 1
Кротоне
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1
Кротоне
1
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
СПАЛ
2 : 3
Наполи
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
СПАЛ
2
Наполи
3
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Милан
2 : 0
СПАЛ
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2
СПАЛ
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:30
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
2
СПАЛ
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
СПАЛ
3 : 2
Удинезе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
3
Удинезе
2
был в запасе
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