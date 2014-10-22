Юхан Хаммар
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
22 февр. 1994 (27) лет
Рост
196
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Атлетико
5 : 0
Мальме
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Атлетико
5
Мальме
0
был в запасе
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
2
Олимпиакос
0
был в запасе
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Ювентус
2 : 0
Мальме
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Ювентус
2
Мальме
0
был в запасе