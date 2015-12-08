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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Антон Тиннерхольм
№3
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
26 февр. 1991 (30) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
Реал
8 : 0
Мальме
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Реал
8
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
Шахтер
4 : 0
Мальме
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
4
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
Мальме
1 : 0
Шахтер
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мальме
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
Мальме
0 : 2
Реал
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
0
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур