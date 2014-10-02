Нильс Кашнер
№18
Нападающий
Подписаться
Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 апр. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Астра
1 : 2
Зальцбург
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астра
1
Зальцбург
2
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Зальцбург
2 : 2
Селтик
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
2
Селтик
2
был в запасе