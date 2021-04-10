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Олимпиада
Наби Кейта
№8
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
10 февр. 1995 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
суперкубок англии
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
-:-
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
-
Астон Вилла
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
15.03.2021
15 марта 2021
пн
23:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
90'
90'
90'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
0
Челси
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 53'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 53' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Сити
1 : 1
Ливерпуль
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
1
Ливерпуль
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
Астон Вилла
7 : 2
Ливерпуль
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
7
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
22:00
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
22:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
18:30
Челси
0 : 2
Ливерпуль
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
Ливерпуль
4 : 3
Лидс
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ливерпуль
4
Лидс
3
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 1 тур