Бенно Шмитц
№2
Защитник
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 нояб. 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Кельн
-:-
Майнц
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
-
Майнц
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021 20 марта 2021 сб 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2
Боруссия
2
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021 07 марта 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Штутгарт
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0
Штутгарт
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Кельн
2
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:30
Кельн
3 : 1
Арминия
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3
Арминия
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Хоффенхайм
3 : 0
Кельн
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
3
Кельн
0
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Герта
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
0
Герта
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
Фрайбург
5 : 0
Кельн
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
5
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0
Аугсбург
1
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Кельн
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0
Кельн
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Кельн
0 : 4
Байер
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0
Байер
4
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
Майнц
0 : 1
Кельн
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
0
Кельн
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
1
Кельн
2
был в запасе
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:30
Штутгарт
1 : 1
Кельн
23.10.2020 23 окт. 2020 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
1
Кельн
1
был в запасе