Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Александр Соболев
Ивица Олич
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Спартак
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Симоновски
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
2 янв. 1992 (29) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
16:00
Динамо
5 : 0
Амкар
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
16:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо
5
Амкар
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
ЦСКА
2
Амкар
1
был в запасе
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 1
Амкар
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
1
Амкар
1
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
13:00
Амкар
0 : 1
Мордовия
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
0
Мордовия
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
16:30
Рубин
1 : 1
Амкар
03.11.2014
03 нояб. 2014
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Рубин
1
Амкар
1
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
2
Ростов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
15:00
Локомотив
3 : 1
Амкар
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
3
Амкар
1
был в запасе
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
16:00
Амкар
2 : 1
Урал
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Амкар
2
Урал
1
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
16:00
Амкар
2 : 0
Спартак
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Амкар
2
Спартак
0
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:00
Зенит
2 : 0
Амкар
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
2
Амкар
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Амкар
18.08.2014
18 авг. 2014
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Амкар
0
был в запасе