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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тортоль Луманза
№67
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
13 апр. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Стандард
0 : 3
Фейеноорд
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
0
Фейеноорд
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
2
Стандард
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
Севилья
3 : 1
Стандард
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
3
Стандард
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Стандард
2 : 0
Риека
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Риека
0
был в запасе