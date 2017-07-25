Астрит Айдаревич
№6
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Швеция
Дата рождения
17 апр. 1990 (30) лет
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2017 25 июля 2017 вт 20:30
АЕК
0 : 2
ЦСКА
25.07.2017 25 июля 2017 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
АЕК
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд