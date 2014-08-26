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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сами Ммаэ
№30
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
26.08.2014
26 авг. 2014
вт
19:00
Зенит
3 : 0
Стандард
26.08.2014
26 авг. 2014
вт
19:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Зенит
3
Стандард
0
был в запасе
20.08.2014
20 авг. 2014
ср
21:45
Стандард
0 : 1
Зенит
20.08.2014
20 авг. 2014
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Стандард
0
Зенит
1
был в запасе