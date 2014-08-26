Сами Ммаэ
№30
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 сент. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2014 26 авг. 2014 вт 19:00
Зенит
3 : 0
Стандард
26.08.2014 26 авг. 2014 вт 19:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Зенит
3
Стандард
0
был в запасе
20.08.2014 20 авг. 2014 ср 21:45
Стандард
0 : 1
Зенит
20.08.2014 20 авг. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Стандард
0
Зенит
1
был в запасе