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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дарвин Андраде
№27
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
11 февр. 1991 (30) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур