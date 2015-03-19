Рамон Мотта
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 мая 1988 (32) года
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
Бешикташ
1 : 3
Брюгге
48'
48'
48'
19.03.2015 19 марта 2015 чт 23:05
48'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
1
Брюгге
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
12.03.2015 12 марта 2015 чт 21:00
Брюгге
2 : 1
Бешикташ
12.03.2015 12 марта 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Брюгге
2
Бешикташ
1
был в запасе
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
Ливерпуль
1 : 0
Бешикташ
84'
84'
84'
19.02.2015 19 февр. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ливерпуль
1
Бешикташ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала