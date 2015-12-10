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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Педро Франко
№3
Защитник
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Команда
Сан-Лоренсо
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 апр. 1991 (29) лет
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Спортинг
3 : 1
Бешикташ
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
3
Бешикташ
1
был в запасе