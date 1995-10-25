Унаи Лопес
№23
Полузащитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 окт. 1995 (25) лет
Рост
169
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
минуты: 68' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 68' - 90' / Испания. Кубок, Финал