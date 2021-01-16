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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Унаи Бустинса
№3
Защитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1992 (29) лет
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
119'
119'
119'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала