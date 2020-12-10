Кэмерон Даммигэн
№23
Защитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
2 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Дандолк
2 : 4
Арсенал
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Дандолк
2
Арсенал
4
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Мольде
3 : 1
Дандолк
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мольде
3
Дандолк
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Дандолк
1 : 3
Рапид
45'
45'
45'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Дандолк
1
Рапид
3
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Рапид
4 : 3
Дандолк
83'
83'
83'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рапид
4
Дандолк
3
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Арсенал
3 : 0
Дандолк
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Арсенал
3
Дандолк
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур