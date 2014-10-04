Стивен Хьюитт
№33
Полузащитник
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Команда
Честер
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 дек. 1993 (27) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 2
Бернли
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Лестер Сити
2
Бернли
2
был в запасе