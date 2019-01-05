Джейсон Шекелл
№5
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 сент. 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Линкольн
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
2
Линкольн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала