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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Киран Триппьер
№23
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 сент. 1990 (30) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Бетис
-:-
Атлетико
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
-
Атлетико
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Барселона
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Уэска
0 : 0
Атлетико
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
6
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур