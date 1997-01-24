Идрис Муслуев
№48
Защитник
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Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1997 (24) года
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
Спартак
5 : 2
Спартак-Нальчик
69'
69'
69'
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
5
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала