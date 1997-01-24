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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Идрис Муслуев
№48
Защитник
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Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1997 (24) года
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:00
Спартак
5 : 2
Спартак-Нальчик
69'
69'
69'
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
5
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала