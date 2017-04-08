Валерий Кузнецов
№19
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 сент. 1997 (23) года
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 2
Тюмень
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сибирь
1
Тюмень
2
был в запасе