Джек Стивенс
№24
Защитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 янв. 1994 (27) лет
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
был в запасе
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Эвертон
1 : 0
Саутгемптон
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
0
был в запасе
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
Манчестер Юнайтед
9 : 0
Саутгемптон
45'
45'
45'
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
9
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе