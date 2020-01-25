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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рис Бурк
№32
Защитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 сент. 1996 (24) года
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Халл Сити
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала