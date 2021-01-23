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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Антони Кноккарт
№28
Полузащитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 нояб. 1991 (29) лет
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
56'
56'
56'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
56'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала