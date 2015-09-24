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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Ильнур Сафеев
№81
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1996 (25) лет
Рост
186
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Рубин
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
12:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2
Рубин
0
был в запасе