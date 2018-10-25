Владимир Одарюк
№19
Нападающий
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
13 февр. 1994 (27) лет
Рост
180
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Карабах
0 : 1
Ворскла
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
0
Ворскла
1
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Ворскла
1 : 2
Спортинг
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ворскла
1
Спортинг
2
был в запасе