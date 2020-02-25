Рис Джеймс
№2
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 нояб. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2020 25 февр. 2020 вт 23:00
Челси
0 : 3
Бавария
25.02.2020 25 февр. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Челси
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала