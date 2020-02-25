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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рис Джеймс
№2
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 нояб. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
25.02.2020
25 февр. 2020
вт
23:00
Челси
0 : 3
Бавария
25.02.2020
25 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Челси
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала