Габриэл Янку
№9
Нападающий
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Команда
Ахмат
Гражданство
Румыния
Дата рождения
15 апр. 1994 (26) лет
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Ахмат
-:-
Химки
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
-
Химки
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
3
Ахмат
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 37'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
минуты: 1' - 37' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
минуты: 53' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 53' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
был в запасе