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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Эрьян Нюланд
№12
Вратарь
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 сент. 1990 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
был в запасе
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
был в запасе