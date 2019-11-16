Денис Мирошниченко
№94
Полузащитник
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Команда
Карпаты
Гражданство
Украина
Дата рождения
11 окт. 1994 (26) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
Сан-Марино
1 : 3
Казахстан
32'
32'
32'
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Сан-Марино
1
Казахстан
3
был в запасе
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Бельгия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Казахстан
0
Бельгия
2
был в запасе