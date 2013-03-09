Джонатан Хенли
№42
Вратарь
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 июня 1994 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Рединг
1 : 2
Астон Вилла
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Рединг
1
Астон Вилла
2
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Эвертон
3 : 1
Рединг
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
3
Рединг
1
был в запасе