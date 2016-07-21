Глеб Рассадкин
№8
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
5 апр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:45
Сент Патрикс
0 : 1
Динамо
18'
18'
18'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 21:45
18'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сент Патрикс
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 18:30
Динамо
1 : 1
Сент Патрикс
14.07.2016 14 июля 2016 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо
1
Сент Патрикс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд