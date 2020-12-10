Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оларенваю Кайоде
№80
Нападающий
Подписаться
Команда
Сивасспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2016/2017
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Маккаби
1 : 0
Сивасспор
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Сивасспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
58'
58'
58'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
58'
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
88'
88'
88'
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
88'
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
55'
55'
55'
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
55'
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Вильярреал
5 : 3
Сивасспор
33'
33'
33'
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
33'
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
5
Сивасспор
3
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур