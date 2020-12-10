Оларенваю Кайоде
№80
Нападающий
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Маккаби
1 : 0
Сивасспор
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Сивасспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
58'
58'
58'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
58'
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
88'
88'
88'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
88'
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
55'
55'
55'
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
55'
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Вильярреал
5 : 3
Сивасспор
33'
33'
33'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
33'
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
5
Сивасспор
3
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур