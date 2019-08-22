Слободан Симович
№27
Полузащитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 мая 1989 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 17:00
Астана
3 : 0
БАТЭ
81'
81'
81'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Астана
3
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
БАТЭ
0 : 0
Сараево
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
БАТЭ
0
Сараево
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд