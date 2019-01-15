Ричард Смолвуд
№6
Полузащитник
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 дек. 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
Блэкберн
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкберн
2
Ньюкасл Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала