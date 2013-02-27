Меруане Земмама
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
7 окт. 1983 (37) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
Мидлсбро
0 : 2
Челси
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
минуты: 72' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мидлсбро
0
Челси
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала