Кертис Мэйн
№8
Нападающий
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Команда
Донкастер Роверс
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 июня 1992 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
Мидлсбро
0 : 2
Челси
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 62'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мидлсбро
0
Челси
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Кубок, 1/8 финала