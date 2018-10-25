Мустафа Карайол
№10
Полузащитник
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 сент. 1988 (32) года
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Айнтрахт
2 : 0
Аполлон
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Айнтрахт
2
Аполлон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Аполлон
2 : 2
Марсель
45'
45'
45'
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аполлон
2
Марсель
2
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Лацио
2 : 1
Аполлон
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лацио
2
Аполлон
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур